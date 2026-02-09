Olimpiadi Milano Cortina 2026, Jutta Leerdam trionfa nei 1000 metri con record

Jutta Leerdam domina i 1000 metri dello speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquista l’oro con record olimpico e commuove il pubblico. In tribuna anche Jake Paul, in lacrime per la vittoria.

La finale dei 1000 metri allo Speed Skating Stadium di Milano ha un nome solo: . L’olandese chiude con un tempo di 1’12”31, nuovo primato olimpico, e sale sul gradino più alto del podio davanti alla connazionale Femke Kok e alla giapponese Miho Takagi.

Leerdam affronta la prova decisiva nell’ultima coppia della startlist. La sua gara è pulita, aggressiva, senza sbavature. Al traguardo il cronometro certifica il primo titolo olimpico della carriera, arrivato al termine di una competizione dominata dall’inizio alla fine.

Una caduta nei 1000 metri mette in bilico il percorso olimpico della bellissiama Jutta Leerdam

Attorno alla pattinatrice olandese l’attenzione non è mai mancata, anche fuori dalla pista. Nei giorni precedenti aveva fatto discutere uno stile di vita considerato sopra le righe da alcune compagne, mentre sui social resta una delle atlete più seguite dei Giochi, anche grazie alla relazione con .

In tribuna l’emozione prende il sopravvento. La famiglia esulta, il pubblico applaude a lungo e Jake Paul non trattiene le lacrime. Una scena che accompagna una vittoria netta, diventata subito una delle immagini simbolo delle Olimpiadi di Milano Cortina.