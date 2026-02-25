Bimba di 11 mesi morta a Rieti, possibile schiacciamento accidentale nel sonno

Una bimba di 11 mesi è morta a Rieti dopo un arresto cardiaco causato, secondo le prime ipotesi, da uno schiacciamento accidentale durante il sonno con il padre. Ricoverata al Gemelli, le sue condizioni erano già disperate.

Una tragedia familiare è al centro delle indagini avviate a Rieti, dove una bambina di appena 11 mesi è deceduta dopo il ricovero d’urgenza. La piccola era stata trasferita al policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche, ma i medici non sono riusciti a salvarla.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso potrebbe essere legata a un incidente domestico avvenuto durante la notte. La bambina avrebbe dormito nel letto con il padre e sarebbe stata schiacciata involontariamente mentre l’uomo dormiva.

Quando è arrivata in ospedale, la situazione era già gravissima. I sanitari hanno riscontrato un arresto cardiaco prolungato e danni cerebrali ormai irreversibili, condizioni che non hanno lasciato margini di intervento.

La procura ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Tra gli accertamenti previsti c’è anche l’autopsia, che servirà a stabilire con esattezza le cause della morte.