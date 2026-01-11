Bimba di 13 mesi morta per meningite a Parma, i genitori ricordano: 'Nel lettino muoveva solo gli occhi

13 mesi, malattia batterica acuta e un ricovero che non ha evitato il peggioramento delle condizioni: una bambina è morta dopo aver lottato con una forma grave di meningite. I genitori raccontano gli ultimi momenti drammatici.

Una bambina di 13 mesi è deceduta il 1° gennaio all’ospedale Maggiore di Parma dopo aver combattuto contro una meningite da pneumococco, malattia batterica invasiva che ha compromesso irreversibilmente il suo stato di salute.

I genitori, originari del Punjab e residenti a Bibbiano in provincia di Reggio Emilia, ricordano i giorni prima del ricovero, quando la febbre della piccola è salita rapidamente e il quadro clinico ha iniziato a peggiorare nonostante i tentativi di prenderla in carico dal pronto soccorso.

Dopo il primo accesso al pronto soccorso di Reggio Emilia, dove i medici l’avevano dimessa, la situazione si è aggravata e la bambina è stata trasferita al Maggiore di Parma il 21 dicembre, dove le è stata diagnosticata la meningite.

I genitori hanno raccontato gli ultimi momenti con la loro figlia nel letto di ospedale: negli ultimi giorni la bambina riusciva solo a voltarsi nel lettino e muovere gli occhi, incapace di rispondere agli stimoli.

Nonostante tutte le cure ricevute e il ricovero prolungato, il suo cuore ha smesso di battere a metà giorno il 1° gennaio, lasciando un profondo dolore nella famiglia e nella comunità locale.