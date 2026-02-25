Bimba di 10 mesi morta dopo incidente nel sonno, inutile la corsa al Gemelli

Bimba di 10 mesi muore dopo essere stata schiacciata nel sonno dal padre mentre dormivano insieme. Trasportata d’urgenza al Gemelli di Roma in elicottero, è deceduta dopo ore di tentativi di rianimazione per gravi danni da ipossia.

Una bambina di appena dieci mesi è morta dopo un drammatico episodio avvenuto durante la notte, mentre si trovava a letto con il padre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe addormentato accanto alla figlia finendo involontariamente per schiacciarla, impedendole di respirare.

La piccola è stata portata d’urgenza all’ospedale de Lellis di Rieti, dove è arrivata già in arresto cardiaco. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione, proseguite a lungo nel tentativo di salvarle la vita.

Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Durante il trasporto e all’arrivo nella struttura romana, le condizioni della bambina sono rimaste critiche.

I medici hanno continuato a intervenire, ma il quadro clinico era ormai compromesso. La piccola ha riportato una grave ipossia, con danni cerebrali irreversibili che non le hanno lasciato scampo. Dopo ore di tentativi, è stato dichiarato il decesso.