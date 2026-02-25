Roma, anziano aggredisce la nuora con un'ascia in strada

Un 85enne ha aggredito la nuora a Roma con un’ascia dopo averla incontrata per strada, probabilmente per motivi familiari. La donna, appena uscita da scuola con i figli, è stata colpita più volte davanti ai passanti.

Paura nella zona del Gianicolense, a Roma, dove un uomo di 85 anni ha assalito la nuora colpendola con un’ascia in pieno giorno. La scena si è consumata in via di Bravetta sotto gli occhi di diversi passanti, rimasti paralizzati davanti alla violenza improvvisa.

La vittima, 41 anni, aveva appena accompagnato i figli a scuola quando si è trovata di fronte il suocero. L’uomo l’ha aggredita senza preavviso, sferrando più colpi e ferendola in varie parti del corpo. L’intervento di un carabiniere fuori servizio ha evitato conseguenze peggiori.

Il militare, che si trovava casualmente nella stessa strada, è intervenuto subito. Ha affrontato l’anziano, riuscendo a disarmarlo e a bloccarlo fino all’arrivo delle pattuglie. Un’azione rapida che ha interrotto l’aggressione.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata d’urgenza all’ospedale San Camillo. È stata ricoverata in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

I carabinieri hanno arrestato l’85enne con l’accusa di tentato omicidio. Sono in corso accertamenti per chiarire cosa abbia scatenato l’aggressione.