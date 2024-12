Padova, uomo con ascia aggredisce poliziotti: fermato con un colpo alla gamba

A Padova, un uomo di 32 anni, cittadino nigeriano in stato di agitazione, ha aggredito con un’ascia due poliziotti, costringendo un ispettore a sparargli alla gamba per fermarlo. L'episodio si è verificato alle prime luci dell’alba del 16 dicembre, in via Trieste. La segnalazione iniziale, giunta intorno alle 4, descriveva un uomo che si aggirava armato di una grossa ascia. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia, i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza del 118.

Per circa 50 minuti, gli agenti hanno cercato di convincerlo a posare l’arma, utilizzando spray al peperoncino e un taser, ma senza successo. Intorno alle 5, l’uomo si è scagliato improvvisamente contro un agente e successivamente contro un ispettore. Quest’ultimo, dopo avergli intimato l’alt, ha sparato ferendolo alla gamba destra. L’uomo è stato ricoverato in ospedale, dove è piantonato, ed è accusato di duplice tentato omicidio.

L’aggressore è risultato essere un immigrato irregolare con precedenti denunce per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia. In passato, la sua richiesta di asilo era stata respinta.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine coinvolte, elogiandone il sangue freddo e la professionalità nel tentativo di evitare l’uso della forza.

