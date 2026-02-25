FantaSanremo, Lda e Aka7even in testa dopo la prima serata

Lda e Aka7even guidano il FantaSanremo dopo la prima serata grazie a bonus su outfit e performance. Il duo ha raccolto 165 punti, superando Bambole di Pezza e Dargen D’Amico in una classifica ancora provvisoria.

La gara parallela del FantaSanremo è partita insieme al Festival e, già dalla prima sera, ha cambiato le gerarchie rispetto alla competizione musicale. A fare la differenza non sono solo le canzoni, ma anche dettagli di scena, look e comportamenti sul palco che generano bonus e malus.

Al comando ci sono Lda e Aka7even con 165 punti. Subito dietro le Bambole di Pezza a quota 120, seguite da Dargen D’Amico con 110 e Leo Gassmann a 105. A 100 punti si piazzano J-Ax e Sal Da Vinci, mentre Ditonellapiaga chiude il gruppo dei primi con 90.

La classifica prosegue con Eddie Brock (75), Malika Ayane (65) e un terzetto a 60 formato da Arisa, Serena Brancale e Samuraj Jay. Fedez con Masini, Levante e Sayf si fermano a 55 punti, seguiti da Elettra Lamborghini e Maria Antonietta con Colombre a 50.

Più indietro Ermal Meta, Luchè e Fulminacci a 45 punti, Nayt e Patty Pravo a 40. A quota 35 troviamo Tommaso Paradiso, Michele Bravi e Francesco Renga, mentre Enrico Nigiotti si ferma a 30. Chiudono Mara Sattei e Chiello a 25, Raf a 15 e Tredici Pietro a 10.

I punteggi restano parziali perché durante la settimana verranno aggiunti nuovi bonus. Intanto, alcune esibizioni hanno già inciso: Ditonellapiaga ha raccolto punti grazie a un outfit ricco di dettagli, tra strascico, rosso acceso e accessori vistosi.

Michele Bravi ha ottenuto punti extra per una standing ovation parziale e per la scelta di elementi scenici come anelli e abiti rossi. Sayf ha guadagnato 35 punti, Mara Sattei 15, mentre Dargen D’Amico ha portato a casa 50 punti e Arisa 30.

Luchè ha sfruttato accessori e presenza scenica per arrivare a 25 punti, con un bonus legato alla presentazione. Patty Pravo ha perso qualcosa per non aver percorso la scalinata, ma ha recuperato con outfit e scelte di palco, chiudendo a 30 punti.

Levante ha raccolto 35 punti grazie a gesti come l’inchino e a un look curato. Fedez e Masini si sono assicurati 20 punti tra accessori e presentazione, mentre Eddie Brock ha fatto meglio con 50 punti grazie a elementi scenici e performer.

Tra le migliori performance della serata spicca Sal Da Vinci, che ha raggiunto 75 punti grazie a movimenti sul palco e coinvolgimento del pubblico. Più contenuti i risultati di Nigiotti (20) e Chiello (15).

Unico saldo negativo per Tredici Pietro, penalizzato da problemi tecnici che gli sono costati 20 punti, portandolo sotto zero. Le Bambole di Pezza, invece, hanno brillato con 80 punti, conquistando il secondo posto provvisorio alle spalle dei leader.