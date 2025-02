FantaSanremo 2025: annunciati bonus e malus per la prima serata

Il FantaSanremo 2025 prende il via oggi, martedì 11 febbraio, con l'introduzione dei primi bonus e malus giornalieri, validi esclusivamente per questa serata. Questi si aggiungono alle regole generali valide per l'intera durata del Festival della Canzone Italiana.

Bonus della serata:

Occhiali da sole : +5 punti per gli artisti che li indosseranno durante l'esibizione.

: +5 punti per gli artisti che li indosseranno durante l'esibizione. Artista seduto : +5 punti per chi si siederà sul palco.

: +5 punti per chi si siederà sul palco. Abbraccio al co-conduttore o co-conduttrice : +10 punti per chi abbraccerà uno dei co-conduttori.

: +10 punti per chi abbraccerà uno dei co-conduttori. Outfit o accessorio rosso : +10 punti per chi indosserà un abito o un accessorio di colore rosso.

: +10 punti per chi indosserà un abito o un accessorio di colore rosso. Scapezzolata : +10 punti per chi mostrerà i capezzoli o utilizzerà copricapezzoli, fino a un massimo di due. Il "vedo-non-vedo" non è considerato valido.

: +10 punti per chi mostrerà i capezzoli o utilizzerà copricapezzoli, fino a un massimo di due. Il "vedo-non-vedo" non è considerato valido. Artista scalzo: +15 punti per chi si esibirà a piedi nudi.

Malus della serata:

Si scaccola: -10 punti per l'artista che compirà questo gesto sul palco.

Queste regole aggiuntive mirano a rendere ancora più avvincente la competizione del FantaSanremo, coinvolgendo sia gli artisti che il pubblico in una dinamica interattiva durante il Festival.

