Neonata muore a Roma dopo arresto cardiaco, inutile la corsa al Gemelli

Una neonata di 3 mesi muore a Roma dopo un arresto cardiaco causato da mancanza di ossigeno, i genitori l’hanno trovata senza respiro nella culla e hanno tentato la rianimazione guidati dai soccorsi in videochiamata.

Una bambina di appena tre mesi è morta all’alba del 14 aprile al policlinico Gemelli di Roma, dove era arrivata in condizioni critiche. I medici hanno accertato un arresto cardiaco prolungato e gravi danni cerebrali provocati dalla mancanza di ossigeno.

L’emergenza è iniziata nell’abitazione di famiglia nel quartiere Balduina, quando i genitori si sono accorti che la figlia nel lettino non respirava. La piccola era già cianotica. Subito è partita la chiamata al 118 e, seguendo le indicazioni ricevute tramite videochiamata con l’app FlagMii, mamma e papà hanno provato a rianimarla.

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I soccorsi sono arrivati rapidamente con ambulanza e automedica. La neonata è stata trasferita d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del Gemelli, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.

Gli accertamenti eseguiti in ospedale hanno evidenziato un’ostruzione delle vie respiratorie. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un rigurgito che potrebbe aver provocato il soffocamento. Nonostante i tentativi dei sanitari, le condizioni erano ormai compromesse.