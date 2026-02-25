Diesel ai massimi da un anno, prezzi in aumento con nuove accise

Il diesel tocca 1,714 euro al litro il 25 febbraio 2026, spinto anche dall’aumento delle accise entrato in vigore a inizio anno. Il livello non si vedeva da marzo 2025 e pesa sui costi di trasporto e rifornimento.

Il gasolio continua a salire e raggiunge quota 1,714 euro al litro nel self service, il valore più alto registrato negli ultimi dodici mesi. Un livello che riporta i prezzi a quelli visti all’inizio di marzo 2025.

A incidere è anche l’intervento fiscale scattato il primo gennaio 2026, con un aumento di cinque centesimi al litro sull’accisa del diesel. La misura è stata accompagnata da una riduzione sulla benzina, con l’obiettivo di eliminare lo squilibrio fiscale tra i due carburanti.

L’operazione non è neutrale per i conti pubblici. Le stime parlano di circa 600 milioni di euro di entrate in più per lo Stato nell’arco del 2026.

Intanto si registrano nuovi ritocchi dei listini: Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati sia per benzina sia per diesel. I dati raccolti su circa 20mila impianti mostrano una benzina self service a 1,665 euro al litro e un diesel a 1,714, con leggere variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Nel servito, la benzina arriva a 1,805 euro al litro mentre il diesel tocca 1,852. Tra gli altri carburanti, il Gpl scende a 0,688 euro al litro, il metano resta stabile a 1,406 euro al kg e il Gnl cala leggermente a 1,231 euro al kg.

Sulle autostrade i prezzi sono più alti: la benzina in modalità self service si attesta a 1,769 euro al litro, il diesel a 1,816. In servito si superano i 2 euro al litro per entrambi i carburanti.