Kalulu rompe il silenzio sull'espulsione in Inter-Juve

Pierre Kalulu racconta l’espulsione in Inter-Juve causata dalla simulazione di Bastoni e la scelta di isolarsi per evitare polemiche, mentre i bianconeri attraversano un momento difficile tra sconfitte e critiche.

Pierre Kalulu torna sull’episodio che ha segnato Inter-Juventus, la doppia ammonizione che lo ha costretto a lasciare il campo a San Siro. Il secondo cartellino, arrivato dopo la caduta di Alessandro Bastoni giudicata fallosa, ha acceso discussioni e critiche in tutta Italia.

Il difensore bianconero ha scelto di non alimentare il caso. «Ho spento il telefono subito», ha raccontato, spiegando di aver evitato commenti e reazioni a caldo. Le polemiche però non si sono fermate e la squalifica è stata confermata.

Leggi anche: Inter-Juventus, Chivu difende l'espulsione di Kalulu: Il video L’espulsione di Kalulu nel finale di primo tempo accende le polemiche dopo Inter-Juventus.

Kalulu preferisce guardare avanti. L’episodio, a suo dire, non ha pesato sulla successiva sfida europea contro il Galatasaray, persa nettamente. «Abbiamo sbagliato partita, inutile cercare alibi», ha chiarito, prendendo le distanze da qualsiasi giustificazione.

Il momento della Juventus resta complicato anche in campionato, come dimostra la sconfitta interna contro il Como. Le critiche, soprattutto sui social, non mancano e spesso diventano personali.

Kalulu però mantiene una linea precisa. «Se non voglio leggere certe cose, non devo entrarci», ha spiegato parlando dei social. L’ex Milan ha ammesso di conoscere bene il meccanismo delle reazioni dei tifosi, ma non dà peso ai giudizi degli utenti sulla sua prestazione.