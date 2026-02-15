Inter Juve, polemica per Bastoni dopo il rosso a Kalulu

Polemiche dopo Inter-Juve: l’espulsione di Kalulu e l’esultanza di Bastoni accendono i social, tra accuse di simulazione e una valanga di insulti online contro il difensore nerazzurro.

Il finale di Inter-Juve a San Siro ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto per quanto accaduto tra Bastoni e Kalulu. Il difensore juventino è stato espulso dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo in seguito a un contrasto con il nerazzurro, già ammonito pochi minuti prima.

Le immagini hanno però alimentato subito i dubbi. Dai replay si nota un contatto minimo, con Bastoni che cade a terra accentuando l’azione. Nonostante le proteste, la decisione arbitrale è rimasta invariata: il VAR, infatti, non può intervenire nei casi di doppia ammonizione.

A far discutere ancora di più è stata la reazione del difensore dell’Inter. Subito dopo l’espulsione, Bastoni ha esultato alle spalle di Kalulu rimasto a terra. Un gesto che molti hanno interpretato come provocatorio e poco rispettoso, contribuendo a far esplodere il caso.

Il video dell’episodio si è diffuso rapidamente sui social, trasformando la vicenda in un caso virale. In poche ore, il profilo del giocatore è stato preso d’assalto da centinaia di commenti, con accuse di simulazione e critiche per il comportamento ritenuto antisportivo.

Su Instagram sono comparsi insulti e messaggi pesanti, tanto che lo staff dell’Inter ha deciso di limitare i commenti per contenere la situazione. Anche su X il clima è rimasto teso, con interventi duri da parte di tifosi di diverse squadre.

Tra i messaggi circolati online c’è chi ha invocato l’esclusione dalla Nazionale e chi ha richiamato il tema del fair play, ricordando come il rispetto degli avversari e delle regole sia alla base del gioco.