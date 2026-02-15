Inter-Juventus, Chivu difende l'espulsione di Kalulu: Il video

L’espulsione di Kalulu nel finale di primo tempo accende le polemiche dopo Inter-Juventus. Chivu difende la scelta arbitrale, nonostante i dubbi sollevati dalle immagini sul contatto con Bastoni.

L’episodio che ha segnato la sfida tra Inter e Juventus arriva al 42’ del primo tempo. Pierre Kalulu lascia il campo per doppia ammonizione dopo un contatto giudicato falloso su Bastoni, con i bianconeri costretti a proseguire la gara in inferiorità numerica.

La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A e chiusa sul 3-2 per l’Inter, è stata fortemente influenzata dalla decisione dell’arbitro La Penna. Le immagini successive hanno però alimentato le proteste, mostrando un contatto minimo, se non assente, tra i due difensori.

Nonostante le polemiche, Cristian Chivu ha scelto di non attaccare la direzione di gara. Nel post partita, l’allenatore nerazzurro ha spiegato la sua posizione, difendendo la valutazione dell’arbitro e invitando i giocatori alla prudenza in situazioni simili.

“Per me c’è un tocco, anche se leggero”, ha dichiarato Chivu, sottolineando come episodi del genere possano essere interpretati in modo diverso. “È una decisione arbitrale e va accettata”.

Il tecnico ha poi puntato l’attenzione sul comportamento dei calciatori, ricordando che con un’ammonizione già ricevuta serve maggiore attenzione: “Kalulu ha esperienza, in certe situazioni le mani vanno tenute a posto. Con un giallo sulle spalle non si deve rischiare, soprattutto con un contropiede che può partire”.