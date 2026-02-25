Sanremo 2026 seconda serata televoto come votare costi e regolamento

Carlo Conti apre il televoto nella seconda serata di Sanremo 2026 per coinvolgere il pubblico nella classifica, con voto via sms o telefono e limite di tre preferenze per sessione.

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Per la prima volta in questa edizione, il pubblico da casa può incidere direttamente sulla gara grazie al televoto, affiancando la giuria delle radio nella definizione della classifica.

I telespettatori possono votare gli artisti in gara utilizzando un codice a due cifre, comunicato durante l’esibizione da Carlo Conti. Il voto si esprime inviando un sms oppure chiamando da rete fissa e digitando il codice scelto.

I numeri attivi per partecipare sono 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da cellulare. Ogni voto ha un costo di 0,51 euro. È possibile esprimere fino a tre preferenze per ciascuna sessione di voto.

Sul palco si alternano 15 artisti della categoria Campioni. Le loro canzoni vengono valutate con un sistema misto: metà del risultato dipende dal televoto e l’altra metà dalla giuria delle radio. Al termine della serata viene resa nota una classifica parziale, con le prime cinque posizioni comunicate senza ordine preciso.

Spazio anche alle Nuove Proposte, protagoniste di due sfide dirette. I vincitori dei duelli, scelti attraverso il voto combinato di pubblico, sala stampa e radio, accedono alla serata successiva. Qui si contenderanno la vittoria finale della categoria.