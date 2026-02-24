Sanremo 2026: come funziona il voto tra televoto giurie e costi
Sanremo 2026 parte su Rai 1 e il sistema di voto coinvolge pubblico e giurie per scegliere il vincitore. Dalla seconda serata si attiva il televoto, con codici a due cifre e un limite di preferenze per ogni sessione.
Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con un meccanismo di voto che cambia di sera in sera. La diretta su Rai 1 accompagna il pubblico fino alla finale di sabato 28 febbraio, quando sarà proclamato il vincitore tra i 30 artisti in gara.
Dalla seconda serata gli spettatori possono esprimere la propria preferenza tramite televoto. Basta inviare via sms o digitare da telefono fisso il codice a due cifre assegnato a ogni cantante durante l’esibizione. I numeri da utilizzare sono 894.001 per la rete fissa e 475.475.1 per i cellulari. Ogni voto costa 0,51 euro e si possono esprimere fino a tre preferenze per sessione.
Le votazioni coinvolgono tre componenti: pubblico da casa, giuria delle radio e sala stampa composta da tv e web. Nella prima serata vota solo la sala stampa, che determina una prima classifica dei 30 brani. Di questi vengono resi noti solo i primi cinque, senza ordine preciso.
Mercoledì 25 febbraio salgono sul palco i primi 15 artisti della categoria Campioni. In questa fase il risultato dipende per metà dal televoto e per metà dalla giuria delle radio. Anche in questo caso vengono comunicati i cinque brani più votati, senza indicare le posizioni.
Giovedì 26 febbraio tocca agli altri 15 cantanti in gara, con lo stesso sistema di voto e identica ripartizione delle percentuali. La dinamica resta invariata: classifica della serata e annuncio dei primi cinque senza graduatoria completa.
La quarta serata, dedicata alle cover, vede esibirsi tutti i 30 artisti. Qui entrano in gioco tutte le giurie: il pubblico pesa per il 34%, mentre sala stampa e radio incidono ciascuna per il 33%. Il più votato conquista la serata.
Sabato 28 febbraio si torna ai brani in gara. I voti raccolti in finale si sommano a quelli delle serate precedenti per definire la classifica generale. I primi cinque artisti si esibiscono nuovamente e vengono giudicati ancora da tutte le giurie: da questo ultimo passaggio esce il vincitore del Festival.
Spazio anche alle Nuove Proposte nella seconda serata, con sfide dirette tra i giovani artisti divisi in coppie. I due più votati accedono alla fase successiva e si giocano la vittoria nella serata seguente.