Elettra Lamborghini dice addio al piercing dopo un incidente sotto la doccia

Elettra Lamborghini si ferisce al piercing sotto la doccia dopo che il bracciale si impiglia nel gioiello. La cantante racconta lo strappo improvviso e il tentativo fallito con lo scotch che le ha causato irritazione.

Elettra Lamborghini ha deciso di rimuovere il piercing al capezzolo dopo un incidente domestico avvenuto mentre era sotto la doccia. La cantante ha spiegato che il suo bracciale si è agganciato al gioiello, provocando uno strappo improvviso e doloroso.

Dopo lo spavento iniziale, ha provato a rimediare in modo improvvisato applicando dello scotch sulla zona interessata. Il tentativo però non ha funzionato e ha causato un’irritazione cutanea senza risolvere il problema.

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Attraverso le storie pubblicate sui social, Elettra ha raccontato l’accaduto con tono ironico, ammettendo di aver provato diverse soluzioni senza successo prima di prendere una decisione definitiva.

Alla fine ha scelto di togliere il piercing, che portava da 13 anni, definendo l’esperienza molto dolorosa e l’addio tutt’altro che semplice. Quel dettaglio, per lei, rappresentava qualcosa di più di un semplice accessorio.

Nonostante la rinuncia, la cantante non esclude di rifarlo in futuro, precisando di voler trovare un professionista capace di eseguire il lavoro nel modo migliore.