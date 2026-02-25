eufy Omni C28 arriva in Italia con pulizia automatica e prezzo sotto i 600 euro

eufy presenta Omni C28 e lo propone sotto i 600 euro per rendere accessibile la pulizia automatica avanzata, includendo un sistema a rullo autopulente e aspirazione molto potente pensata anche per case con animali.

eufy porta sul mercato italiano il nuovo Omni C28, robot aspirapolvere progettato per gestire in autonomia la pulizia quotidiana. Il dispositivo debutta con un prezzo consigliato di 599 euro, ridotto a 549 euro nella fase di lancio, con disponibilità dal 25 febbraio 2026.

Il modello integra il sistema HydroJet con rullo autopulente, studiato per lavare i pavimenti in modo continuo mentre il robot è in funzione. I getti d’acqua distribuiti lungo il rullo mantengono costante il livello di pulizia, mentre il sistema separa acqua sporca e pulita per evitare residui durante il passaggio.

La forza di aspirazione raggiunge i 15.000 Pa, un valore elevato che consente di raccogliere polvere, briciole e peli anche da tappeti e superfici più difficili. Le due spazzole DuoSpiral, progettate per limitare i grovigli, riducono la necessità di interventi manuali, soprattutto in presenza di capelli o animali domestici.

Per muoversi in casa, il robot utilizza la navigazione iPath 2.0 con laser e intelligenza artificiale. Il sistema riconosce oltre 180 tipi di oggetti, come cavi, scarpe o giocattoli, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi stanza per stanza.

Quando rileva tappeti, il dispositivo solleva automaticamente il rullo di lavaggio e aumenta la potenza di aspirazione. Questa gestione dinamica consente di passare da superfici dure a tessuti senza interventi manuali.

La stazione All-in-One completa il sistema occupandosi delle operazioni più impegnative. Lava e asciuga il rullo con aria calda fino a 75°C, svuota la polvere raccolta e ricarica l’acqua pulita, riducendo al minimo la manutenzione.

Attraverso l’app dedicata è possibile programmare le pulizie, controllare le mappe e scegliere le modalità operative. Tutto avviene da remoto, con una gestione semplice direttamente dallo smartphone. Omni C28 sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2026 su Amazon e sul sito ufficiale eufy.