eufy lancia i robot aspirapolvere Omni E28, Omni E25 e il nuovo C10: pulizia profonda con tecnologia HydroJet e aspirazione da 20.000 Pa

Home » Social News » eufy lancia i robot aspirapolvere Omni E28, Omni E25 e il nuovo C10: pulizia profonda con tecnologia HydroJet e aspirazione da 20.000 Pa

eufy, marchio di Anker Innovations leader nella smart home, presenta i robot aspirapolvere Omni E28 e Omni E25, dotati di tecnologia di lavaggio autopulente HydroJet™ e aspirazione di 20.000 Pa. Il modello Omni E28 è il primo robot al mondo con pulitore profondo portatile staccabile grazie al design brevettato FlexiOne™, ideale per tappeti, scale e divani, offrendo una soluzione completa e versatile per la pulizia domestica.

Il eufy Omni E25, disponibile in pre-ordine dal 24 aprile, combina l’innovativo sistema HydroJet™ con una potenza di aspirazione da 20.000 Pa, offrendo un'alternativa performante per la pulizia intelligente della casa.

Sistema HydroJet™: I robot aspirapolvere Omni E28 e Omni E25 integrano un sistema di lavaggio autopulente con doppi raschiatori, che autopuliscono i mop 360 volte al minuto rimuovendo efficacemente l'acqua sporca. Il sistema applica una pressione costante di 15N per assicurare una pulizia profonda dei pavimenti duri.

Pulitore profondo portatile (solo Omni E28): Grazie al sistema FlexiOne™, il serbatoio dell'acqua dell'Omni E28 può essere separato e utilizzato come pulitore portatile per rimuovere macchie da superfici come mobili e moquette.

Potente aspirazione Turbo: Entrambi i modelli integrano una potente aspirazione da 20.000 Pa e utilizzano la doppia spazzola a rullo DuoSpiral™, capace di rimuovere polvere e capelli incastrati nei tappeti.

Manutenzione semplificata: Le spazzole DuoSpiral retrattili evitano l'intreccio dei capelli, riducendo la manutenzione. Inoltre, il braccio CornerRover si estende automaticamente per raggiungere angoli e bordi difficili.

Novità: eufy C10: Il 29 aprile sarà disponibile anche il eufy C10, robot aspirapolvere con stazione di aspirazione, potenza di 4.000 Pa, sistema anti-groviglio dei capelli, autonomia di 60 giorni senza svuotamento, navigazione laser iPath, progettato per pavimenti duri e raccolta di capelli.

Prezzi e disponibilità:

eufy Omni E28: disponibile per pre-ordine dal 24 aprile su eufy.com a €999 (€849 con coupon); vendita al dettaglio dal 15 maggio su eufy.com.it e Amazon.

eufy Omni E25: disponibile da giugno a €899 (€749 con coupon).

eufy C10: disponibile dal 29 aprile a €349 su eufy.com.it e Amazon.it.

Idea regalo: Sconti di Natale su prodotti Anker, Soundcore ed Eufy

Approfitta delle offerte natalizie su una selezione di prodotti Anker, soundcore ed eufy disponibili fino al 22 dicembre su Amazon.

Black Friday: offerte imperdibili su Anker, eufy e soundcore

Da oggi, 21 novembre, iniziano i Black Friday Deals di Anker, eufy e soundcore, con sconti fino al 60% validi fino al 9 dicembre.

Prime Day 2024: Offerte imperdibili sui prodotti Anker, Soundcore e Eufy

Il Prime Day 2024 è finalmente alle porte, portando con sé una serie di offerte eccezionali sui prodotti di alcuni dei marchi più amati: Anker, Soundcore e Eufy.