Bologna, 32enne trovato morto in casa con la gola tagliata

Un uomo di 32 anni è stato trovato morto a Bologna con la gola tagliata, probabilmente per un gesto volontario. A dare l’allarme un vicino, poi i genitori hanno aperto la porta e scoperto il corpo nell’appartamento di via Zamboni.

Il corpo di un uomo di 32 anni è stato rinvenuto senza vita in un appartamento di via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di Bologna. Il giovane, originario di Faenza, viveva da tempo sotto le Due Torri.

A far scattare i controlli è stato un vicino, insospettito dal silenzio prolungato e dall’assenza del ragazzo. Anche i familiari non avevano sue notizie da giorni. I genitori si sono quindi recati all’abitazione e hanno aperto la porta con le chiavi in loro possesso.

All’interno si sono trovati davanti a una scena drammatica: il figlio era a terra, immerso in una pozza di sangue. Vicino al corpo gli agenti hanno individuato un coltello, elemento subito acquisito dagli investigatori.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato Due Torri San Francesco insieme alla Polizia Scientifica, che ha raccolto numerosi reperti utili agli accertamenti, tra cui oggetti presenti nella stanza e lo stesso mazzo di chiavi usato per entrare.

I primi riscontri portano verso l’ipotesi di un gesto compiuto in autonomia, nonostante la gravità della ferita. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche e chiarire ogni dettaglio.

La salma è stata trasferita in obitorio e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se procedere con l’autopsia per definire con precisione le cause della morte.