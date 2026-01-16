Rozzano, anziano trovato morto in casa con la gola tagliata

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano con un profondo taglio alla gola. Un giovane di 21 anni, presente in casa, è stato soccorso dopo aver tentato di gettarsi dal balcone.

Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento di via Peonie, nel territorio di Rozzano. L’uomo, 70 anni, giaceva privo di vita all’interno dell’abitazione con una ferita profonda al collo, compatibile con un’aggressione avvenuta durante una lite.

L’intervento dei Carabinieri è stato attivato dopo una segnalazione che indicava la presenza di una persona intenzionata a togliersi la vita. Una volta entrati nell’appartamento, i militari hanno trovato il corpo dell’anziano e hanno bloccato un 21enne di origine marocchina che stava cercando di lanciarsi dal balcone.

Il giovane è stato accompagnato all’ospedale San Paolo per gli accertamenti medici. Al momento non risulta in stato di arresto, ma la sua posizione è sottoposta a verifica da parte dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi.

Dalle prime ricostruzioni emerge che i due si conoscessero: il 21enne, con precedenti legati a reati sugli stupefacenti, avrebbe soggiornato a periodi nell’abitazione dell’uomo. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui sarebbe maturato l’episodio.