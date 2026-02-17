Torino, uomo trovato morto in strada con la gola tagliata: indagini in corso

Torino, uomo di 58 anni trovato morto con la gola tagliata: la segnalazione è partita da un passante che ha notato il corpo sull’asfalto. Accanto alla vittima un coltello insanguinato e i documenti personali.

Il corpo di un uomo di 58 anni è stato scoperto lunedì sera in via San Marino, a Torino. A lanciare l’allarme, intorno alle 21, è stato un passante che ha notato la vittima riversa a terra, vicino a un cancello carraio all’altezza del civico 133.

Accanto al cadavere si trovavano un coltello insanguinato e alcuni effetti personali, tra cui i documenti. L’uomo, che non risulterebbe residente in città e sarebbe di origine straniera, non è stato ancora identificato ufficialmente.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la scena era già compromessa: il corpo giaceva in una vasta pozza di sangue, con una profonda ferita alla gola. Sono intervenuti ambulanza, polizia, medico legale e la pubblico ministero Manuela Pedrotta.

I primi accertamenti indicano che la lesione sarebbe stata provocata proprio dall’arma rinvenuta accanto alla vittima. La Squadra mobile ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se al momento non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

Nella zona non risultano segnalazioni di urla o richieste di aiuto. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire le ultime ore dell’uomo.

L’esame autoptico sarà determinante per stabilire con precisione tempi e modalità della morte, oltre a verificare la compatibilità delle ferite con le ipotesi al vaglio degli inquirenti.