Juventus Galatasaray orario formazioni e dove vedere la sfida di Champions

La Juventus affronta il Galatasaray dopo il pesante 5-2 dell’andata e deve recuperare quattro gol per passare il turno. A Torino si gioca il ritorno dei playoff di Champions, con calcio d’inizio alle 21.

All’Allianz Stadium la Juventus prova a ribaltare una situazione complicata contro il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League. I bianconeri partono dal 5-2 incassato in Turchia e sono chiamati a una rimonta difficile per restare in corsa.

Per qualificarsi agli ottavi servirà vincere con almeno quattro gol di scarto. Un successo con tre reti di vantaggio porterebbe invece la partita ai supplementari e, se necessario, ai rigori. La squadra allenata da Spalletti arriva alla sfida dopo il ko interno in campionato contro il Como, finita 2-0.

Il match è in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21. Queste le possibili scelte iniziali: Juventus con Perin tra i pali; difesa a tre formata da Kalulu, Gatti e Kelly; a centrocampo McKennie, Locatelli, Thuram e Kostic; sulla trequarti Conceicao e Yildiz alle spalle di David.

Il Galatasaray dovrebbe rispondere con Cakir in porta; linea difensiva composta da Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs; in mezzo al campo Sara e Torreira; sulla trequarti Yilmaz, Akgun e Lang a supporto di Osimhen.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Prime Video, disponibile sulle smart tv compatibili. La visione sarà possibile anche in streaming tramite app e piattaforma web dello stesso servizio.