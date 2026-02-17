Galatasaray Juventus, orario formazioni e dove vederla in tv

Juventus affronta il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League dopo il pari a Monaco che ha garantito l’accesso agli spareggi, con i bianconeri reduci anche dalla sconfitta contro l’Inter in campionato.

La Juventus torna in campo in Europa e lo fa in Turchia contro il Galatasaray, nell’andata dei playoff di Champions League. Il match si gioca oggi, martedì 17 febbraio, allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, con calcio d’inizio fissato alle 18.45.

I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo lo 0-0 ottenuto a Monaco, risultato che ha permesso alla squadra guidata da Spalletti di chiudere al tredicesimo posto e conquistare un posto negli spareggi. In Serie A, invece, l’ultimo turno ha visto la sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro, in una gara condizionata anche dall’espulsione di Kalulu.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Galatasaray dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Cakir in porta, difesa composta da Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs. In mezzo al campo Gabriel Sara e Lemina, con Baris Yilmaz, Gundogan e Lang alle spalle di Osimhen.

Stesso modulo per la Juventus: Di Gregorio tra i pali, linea difensiva con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo Locatelli e McKennie, mentre sulla trequarti agiranno Francisco Conceicao, Miretti e Yildiz a supporto di David.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme SkyGo e NOW.