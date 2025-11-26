Atletico Madrid-Inter: orario, formazioni aggiornate e dove vedere la sfida di Champions League

L’Inter torna protagonista in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri scendono in campo al Wanda Metropolitano per affrontare l’Atletico Madrid nella quinta giornata della fase a gironi. La squadra di Milano, in vetta con 12 punti dopo quattro partite, cerca un successo di peso anche sul piano del morale dopo il ko nel derby contro il Milan.

Dall’altra parte, l’Atletico ha raccolto finora 6 punti e punta a sfruttare il fattore casa per riaprire la corsa alla qualificazione. Una sfida ad alta intensità, con ritmi elevati e attenzione ai duelli a centrocampo.

Ecco l’orario, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in tv e in streaming.

Probabili formazioni Atletico Madrid-Inter

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter

La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Disponibile anche in streaming attraverso l’app ufficiale della piattaforma su smart tv, smartphone, tablet e pc.