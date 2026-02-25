Sanremo, Tiziano Ferro lancia la sfida a Laura Pausini per il prossimo anno

Tiziano Ferro rilancia su Sanremo e scherza con Laura Pausini, proponendole di partecipare insieme il prossimo anno. Dopo l’esibizione per i 25 anni di Xdono, il cantante si lascia andare a una battuta sul palco.

Dopo aver festeggiato sul palco i 25 anni di Xdono, Tiziano Ferro ha acceso il pubblico dell’Ariston con una battuta che ha subito fatto rumore. Il cantante, visibilmente emozionato, ha ipotizzato una sua partecipazione in gara alla prossima edizione del Festival.

Rivolgendosi a Carlo Conti, Ferro ha scherzato: “L’anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?”, strappando sorrisi e applausi in sala. Un’uscita che ha subito alimentato le voci su una possibile presenza tra i concorrenti.

Ma il momento più caldo è arrivato poco dopo, quando ha chiamato in causa Laura Pausini, protagonista di questa edizione come co-conduttrice per tutte e cinque le serate. “Il prossimo anno io e te insieme”, ha detto rivolgendosi all’amica, tra l’entusiasmo del pubblico.

Prima della proposta, Ferro aveva già mostrato affetto nei confronti della collega, ringraziandola con un sorriso: “Tu mi freghi sempre”. Un legame, quello tra i due artisti, che Laura Pausini ha confermato poco dopo: “Io e lui ci vogliamo molto bene”, ha spiegato parlando con Conti.