Sanremo 2026, Carlo Conti scherza su Tiziano Ferro e tocca ferro

Carlo Conti scherza sui social con un post scaramantico dedicato a Sanremo 2026. Il conduttore pubblica una vignetta ironica sull’ipotesi di Tiziano Ferro ospite della prima serata e gioca sul doppio senso del cognome del cantante.

Un gesto scaramantico e una battuta studiata ad arte. Carlo Conti, al lavoro come direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026, ha scelto Instagram per condividere un post ironico legato alla possibile presenza di Tiziano Ferro nella serata inaugurale del festival.

L’immagine pubblicata è una vignetta firmata da Guido Ciompi. Nel disegno si sente una voce fuori campo che domanda: “Tiziano Ferro alla prima serata?”. Conti, raffigurato mentre fa le corna con una mano, replica con una frase che gioca sul doppio senso: “Sì, toccare ferro porta sempre fortuna”.

Leggi anche: Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti

L’annuncio è arrivato via social e ha acceso l’attesa per la serata inaugurale del Festival.

Un modo leggero per alimentare le voci su un possibile super ospite e allo stesso tempo richiamare uno dei riti più diffusi contro la sfortuna. Il riferimento al cognome del cantante diventa così parte della battuta, tra tradizione popolare e attesa per il prossimo Festival di Sanremo.