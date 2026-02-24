Sanremo 2026, ingresso anticipato di Dargen D'Amico sorprende Laura Pausini

Vito Manzione | 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini a Sanremo 2026 viene interrotta dalle risate perché Dargen D'Amico entra in scena in anticipo. Il cantante sbuca dalle scale alle sue spalle, sorprendendo pubblico e conduttrice.

Un momento fuori programma anima il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Laura Pausini stava introducendo l’artista successivo quando è stata fermata dalle risate del pubblico, visibilmente divertito da qualcosa alle sue spalle.

La cantante, sorpresa, ha reagito con ironia chiedendo cosa stesse succedendo. Poco dopo si è capito il motivo: Dargen D’Amico stava già salendo sul palco, comparendo dalle scale prima che la presentazione fosse conclusa.

Accortosi dell’errore, il cantante ha provato a fare qualche passo indietro per rimediare, ma l’effetto sorpresa era ormai evidente. La scena ha strappato altri sorrisi tra il pubblico presente in sala.

A quel punto Laura Pausini ha deciso di chiudere con spontaneità la situazione, annunciando direttamente il nome dell’artista. L’ingresso di Dargen D’Amico è così avvenuto senza la consueta introduzione, trasformando un imprevisto in un momento leggero.