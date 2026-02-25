Kim Kardashian e 50 Cent sul set di The Fifth Wheel, il nuovo film Netflix di Eva Longoria

Kim Kardashian è stata vista con 50 Cent sul set di The Fifth Wheel, la nuova commedia Netflix diretta da Eva Longoria. Le riprese si sono svolte a Los Angeles, tra cui una scena girata in un noto club del centro città.

Kim Kardashian e 50 Cent insieme davanti alle telecamere. I due sono stati fotografati mentre arrivavano sul set di “The Fifth Wheel”, la commedia targata Netflix diretta da Eva Longoria. Nessuna apparizione improvvisata: entrambi fanno parte del cast e stanno lavorando alle riprese a Los Angeles.

L’imprenditrice di SKIMS si è presentata vestita completamente di nero, con un look deciso e curato, pronta a tornare in scena. Poco distante, 50 Cent ha scelto uno stile più urbano, con catena vistosa e cappellino, concentrato tra una ripresa e l’altra.

Leggi anche: 50 Cent nel film Netflix di Eva Longoria con Kim Kardashian e Nikki Glaser 50 Cent entra nel film Netflix di Eva Longoria dopo essere stato chiamato per alcune scene girate a Los Angeles.

Le immagini li mostrano durante una pausa sul set di una scena ambientata in un club. Parte delle sequenze sono state girate all’Exchange LA, nel centro della città, dove il rapper ha già recitato accanto a Nikki Glaser e Brenda Song.

Nel film, Glaser e Song interpretano due amiche del liceo che si ritrovano anni dopo per un viaggio a Las Vegas. A complicare tutto arriva il personaggio di Kim Kardashian, una presenza affascinante e fuori dagli schemi che si inserisce nel gruppo, mettendo alla prova equilibri e rapporti.

Con Eva Longoria dietro la macchina da presa, “The Fifth Wheel” punta su un cast eterogeneo e su una storia di amicizie messe alla prova tra eccessi e scelte discutibili.