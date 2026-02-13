Eva Longoria chiama Brooks Nader per il film Netflix The Fifth Wheel

Eva Longoria ha voluto personalmente Brooks Nader nel cast della nuova commedia Netflix “The Fifth Wheel”. L’attrice ha sostenuto l’amica durante le selezioni, ma senza corsie preferenziali.

È stata Eva Longoria a fare il primo passo. L’attrice e produttrice ha contattato direttamente Brooks Nader per proporle un provino per la commedia Netflix “The Fifth Wheel”, progetto al femminile attualmente in lavorazione.

Le due si conoscono da anni e hanno costruito un rapporto di amicizia solido. Quando è iniziata la fase di casting, Longoria ha pensato che Nader potesse essere adatta al ruolo. Nessun trattamento speciale, però: la modella si è presentata al provino come tutte le altre candidate, ha letto le sue battute e ha convinto la produzione.

Leggi anche: Eva Longoria lascia gli Stati Uniti e si trasferisce tra Messico e Spagna: Il Paese è diventato distopico

Le riprese sono in corso a Pasadena, in California. Brooks Nader è stata fotografata sul set mentre girava alcune scene. Non si tratta di una breve apparizione: per lei è previsto un ruolo consistente, con diverse battute e presenza in più sequenze del film.

In queste settimane lavorano sul set anche Kim Kardashian, Nikki Glaser e Brenda Song. La produzione si è spostata in un sobborgo di Los Angeles, dove il cast resterà impegnato per diversi giorni.

La storia ruota attorno a un gruppo di ex compagne di liceo che decide di ritrovarsi per una vacanza a Las Vegas. Il piano, però, cambia quando un’affascinante outsider, interpretata da Kim Kardashian, si unisce al viaggio e mette in crisi equilibri già fragili tra le protagoniste.

Kim Kardashian e Brooks Nader si frequentano negli stessi ambienti e condividono diverse amicizie. Di recente sono state viste insieme alla festa di Capodanno organizzata da Kate Hudson ad Aspen.

Per Brooks Nader si tratta di un ulteriore passo verso la recitazione. Negli ultimi mesi ha scelto di concentrarsi su progetti con copione, puntando a costruire una presenza stabile nel mondo del cinema e delle serie tv.