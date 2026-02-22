50 Cent nel film Netflix di Eva Longoria con Kim Kardashian e Nikki Glaser

50 Cent entra nel film Netflix di Eva Longoria dopo essere stato chiamato per alcune scene girate a Los Angeles. Il rapper ha lavorato sul set insieme a Kim Kardashian e altri volti noti in un locale del centro.

50 Cent si unisce al cast della nuova commedia targata Netflix prodotta da Eva Longoria. Il rapper e imprenditore è stato impegnato negli ultimi giorni sul set del film “The Fifth Wheel”, dove ha girato diverse sequenze.

Le riprese si sono svolte a Los Angeles, all’interno dell’Exchange LA, uno dei locali più frequentati del centro. Qui l’artista ha lavorato fianco a fianco con Kim Kardashian, Nikki Glaser e Brenda Song, partecipando a più ciak insieme al resto del gruppo.

Non sono ancora stati diffusi dettagli precisi sul peso del suo ruolo, ma la sua presenza sul set è stata tutt’altro che marginale. Secondo quanto trapela, 50 Cent ha preso parte attiva alle scene girate, integrandosi con il cast principale.

Il progetto, voluto da Eva Longoria, continua ad arricchirsi di nomi di primo piano. In precedenza era emerso anche il coinvolgimento della modella Brooks Nader, invitata personalmente a presentarsi ai provini.

Con un cast sempre più ricco e ambientazioni che puntano su location iconiche della nightlife californiana, il film si sta trasformando in una produzione ad alto profilo, capace di attirare attenzione già prima dell’uscita.