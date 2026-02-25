Kendall Jenner protagonista su Vogue France con uno shooting audace

Kendall Jenner conquista Vogue France con uno shooting audace che punta su look estremi e dettagli provocanti, spingendo ancora una volta l’estetica della supermodella verso immagini più spinte e d’impatto.

Kendall Jenner torna sotto i riflettori con una nuova copertina per Vogue France, accompagnata da un servizio fotografico che alza ulteriormente l’asticella in termini di stile e sensualità.

La modella americana si presenta in una serie di scatti dal taglio deciso, costruiti su outfit ridotti al minimo e tagli strategici che mettono in evidenza il fisico. Il risultato è una sequenza di immagini che punta tutto su una presenza scenica forte e diretta.

Tra top cortissimi, camicie lasciate aperte e capi quasi impercettibili, lo styling gioca con proporzioni e trasparenze. Alcuni look lasciano scoperti ampi dettagli del corpo, trasformando ogni fotografia in un equilibrio tra moda e provocazione.

Le pose, studiate ma naturali, rafforzano l’impatto visivo del servizio. Jenner mantiene uno sguardo intenso e un’attitudine sicura, elementi che contribuiscono a rendere lo shooting riconoscibile e coerente con la sua immagine.

Il lavoro complessivo conferma la sua posizione nel panorama fashion internazionale, con un progetto che unisce estetica contemporanea e scelte stilistiche senza compromessi.