Pedro Pascal e Rafael Olarra complici a Los Angeles tra abbracci e sorrisi

Pedro Pascal passeggia a Los Angeles con Rafael Olarra e si mostra molto affettuoso, tra abbracci e gesti intimi in pubblico. I due sono stati visti insieme più volte nelle ultime settimane tra Stati Uniti e teatro.

Pedro Pascal è stato fotografato a Los Angeles insieme a Rafael Olarra durante una passeggiata a Beverly Hills. I due si sono mostrati molto vicini, con atteggiamenti affettuosi e continui contatti fisici sotto il sole californiano.

L’attore ha camminato accanto a Olarra con il braccio stretto intorno alla sua vita, arrivando anche ad appoggiarsi alla sua spalla con il viso. Scene di complicità che non sono passate inosservate ai presenti.

Leggi anche: Pedro Pascal e Rafael Olarra al cinema insieme a New York per Wuthering Heights Pedro Pascal e Rafael Olarra sono stati avvistati insieme al cinema mentre guardavano Wuthering Heights dopo un weekend tra le strade di New York.

Entrambi sorridenti, si sono fermati più volte a guardarsi intorno e a osservare il cielo, restando sempre l’uno accanto all’altro. Alla domanda di un fotografo sul loro rapporto, però, hanno scelto di non rispondere.

Non è la prima volta che Pascal e Olarra vengono visti insieme. Nelle ultime settimane erano già stati notati mentre passeggiavano per New York e durante una serata a teatro, dove avevano assistito a “Wuthering Heights”.

In passato Rafael Olarra è stato legato all’attore Luke Evans, relazione terminata nel 2021. Pedro Pascal, invece, ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla propria vita privata nonostante la crescente popolarità.