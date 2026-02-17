Pedro Pascal e Rafael Olarra al cinema insieme a New York per Wuthering Heights
Pedro Pascal e Rafael Olarra sono stati avvistati insieme al cinema mentre guardavano Wuthering Heights dopo un weekend tra le strade di New York. I due, coperti dal freddo, si sono concessi una giornata tra passeggiate e pranzo.
Pedro Pascal e Rafael Olarra continuano a farsi vedere insieme. Dopo essere stati fotografati durante il weekend di San Valentino tra le vie di New York, i due sono stati notati anche in una sala cinematografica mentre assistevano alla proiezione di “Wuthering Heights”.
Durante il film, interpretato da Jacob Elordi e Margot Robbie, Pascal e Olarra si sono scambiati qualche parola, seduti vicini in un ambiente raccolto. Un momento tranquillo dopo una giornata trascorsa tra passeggiate e soste in città.
La loro uscita al cinema è arrivata dopo un pranzo insieme domenica, preceduto da un giro nel Lower East Side. In passato, Rafael Olarra era stato legato all’attore e cantante Luke Evans. La relazione si era conclusa nel 2021, dopo poco più di un anno.