Pedro Pascal e Rafael Olarra al cinema insieme a New York per Wuthering Heights

Pedro Pascal e Rafael Olarra sono stati avvistati insieme al cinema mentre guardavano Wuthering Heights dopo un weekend tra le strade di New York. I due, coperti dal freddo, si sono concessi una giornata tra passeggiate e pranzo.

