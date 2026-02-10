Pranzo candidati Oscar a Los Angeles, sfilata di star tra eleganza e stile

Le star del cinema si sono ritrovate a Los Angeles per il tradizionale pranzo dei candidati agli Oscar: abiti eleganti, volti noti e atmosfera da grande evento, anche senza statuette in mano.

Mattinata di volti celebri e outfit curati al Beverly Hilton di Los Angeles, dove si è svolto il tradizionale pranzo dedicato ai candidati agli Oscar. L’appuntamento, fissato per martedì, ha riunito attori e attrici tra i più attesi della stagione cinematografica, trasformando un evento diurno in una passerella a tutti gli effetti.

Tra le presenze più notate Teyana Taylor, Timothée Chalamet e Kate Hudson, arrivati con look studiati nei dettagli. Completi sartoriali, tessuti ricercati e scelte stilistiche decise hanno attirato l’attenzione fin dall’ingresso, con un’atmosfera che ricordava quella di un red carpet, pur senza premi da assegnare.

Leggi anche: Thuram, vacanze da star: a Los Angeles incontra LeBron James

Anche il parterre maschile ha puntato su linee eleganti e tagli classici. Jacob Elordi e Leonardo DiCaprio si sono fatti notare tra giacche impeccabili e accessori discreti, confermando il tono formale dell’evento. L’impressione generale è stata quella di una prova generale in vista delle serate più attese.

Spazio poi a volti già abituati alla ribalta come Emma Stone, tornata in un contesto che conosce bene, affiancata da altri nomi di primo piano tra cui Elle Fanning e Michael B. Jordan. La stagione dei premi entra così nel vivo, con appuntamenti che uniscono cinema e moda sotto gli stessi riflettori.

Le statuette devono ancora trovare i loro vincitori, ma l’attenzione su abiti e dettagli è già altissima. Il pranzo dei candidati si conferma un momento chiave del calendario hollywoodiano, dove l’attesa per la notte degli Oscar passa anche dallo stile.