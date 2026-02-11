Morte di James Van Der Beek, raccolta fondi per sostenere la famiglia

La famiglia di James Van Der Beek affronta difficoltà economiche dopo la morte dell’attore. Gli amici hanno avviato una raccolta fondi online per coprire spese mediche, bollette e istruzione dei sei figli.

Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, la sua famiglia sta facendo i conti con spese pesanti e risorse ridotte. A raccontarlo è la moglie Kimberly, che ha spiegato come la lunga malattia dell’attore abbia inciso in modo profondo sulla stabilità economica domestica.

Un gruppo di amici ha quindi aperto una campagna su GoFundMe con l’obiettivo di raggiungere 500 mila dollari. In pochi giorni le donazioni hanno superato quota 200 mila. Tra i contributi segnalati anche quello del ballerino professionista Derek Hough, volto noto di “DWTS”, che ha versato mille dollari.

L’attore James Van Der Beek è morto all’età di 48 anni.

L’attore, diventato popolare negli anni Novanta con la serie Dawson’s Creek, aveva reso pubblica nel novembre 2024 la diagnosi di tumore al colon-retto al terzo stadio. Kimberly ha spiegato che le cure e i trattamenti affrontati nel tempo hanno prosciugato i risparmi familiari.

James e Kimberly erano genitori di sei figli. Secondo quanto indicato nella pagina della raccolta fondi, la priorità è riuscire a restare nella casa in Texas, così da garantire ai ragazzi continuità scolastica e un ambiente il più possibile stabile in una fase delicata.

Le somme raccolte serviranno a coprire spese quotidiane, bollette e costi legati all’istruzione. Già nei mesi scorsi l’attore aveva messo all’asta oggetti personali e memorabilia per sostenere le spese mediche legate alla malattia.