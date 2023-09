Giudice Francesca Mariano e le Minacce di Morte: Chi è e la Sua Lotta Contro la Mafia

Francesca Mariano, giudice per le indagini preliminari operante a Lecce, ha recentemente ricevuto minacce di morte da parte di membri della mafia locale. Nonostante le intimidazioni, Mariano ha dichiarato la sua determinazione a continuare il suo lavoro, e le è stata assegnata una scorta da parte del comitato per l'ordine e la sicurezza della prefettura. In questo articolo, esploreremo la figura di Francesca Mariano e il contesto delle minacce che ha affrontato.

Chi è Francesca Mariano e perché è stata minacciata dalla mafia a Lecce

Francesca Mariano è una figura di spicco nel sistema giudiziario italiano, conosciuta per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Ha emesso diverse sentenze contro esponenti mafiosi nel corso degli anni, il che l'ha resa un bersaglio delle minacce di morte. La sua recente esposizione mediatica è legata all'arresto, avvenuto il 18 luglio, di 22 persone appartenenti al clan "Lamendola-Cantanna," un gruppo ritenuto legato alla Sacra Corona Unita.

Francesca Mariano, attualmente in servizio presso la Corte d'Assisi di Lecce, è stata la giudice più giovane in Italia, iniziando la sua carriera a soli 24 anni. Oltre alla sua attività giudiziaria, Mariano è autrice di diversi libri e saggi sulla legalità, che ha presentato in incontri pubblici e scolastici. Inoltre, è una fervente amante della danza, un'arte che pratica con passione e che integra nelle sue presentazioni pubbliche.

La passione di Mariano per la danza e la scrittura è profondamente radicata nella sua famiglia, con il padre Luigi Mariano, docente di Figura all'Accademia di Belle Arti di Urbino, e una madre che ha coltivato l'ambiente familiare con cultura, riflessione e approfondimento artistico e spirituale.

Riguardo alla sua lotta contro la mafia, Mariano ha commentato i risultati ottenuti dall'investigazione, sottolineando l'importanza di mantenere alta la consapevolezza sociale contro il male e l'assuefazione alla criminalità.

Francesca Mariano continua il suo lavoro con determinazione, nonostante le minacce, dimostrando un forte impegno nella sua professione e nelle sue passioni.

