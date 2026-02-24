Martin Short, la figlia Katherine muore a 42 anni per un colpo di pistola autoinflitto

Martin Short piange la figlia Katherine, morta suicida a 42 anni per un colpo d’arma da fuoco autoinflitto nella sua casa di Hollywood Hills. I soccorsi sono arrivati in serata, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Katherine Hartley Short, primogenita dell’attore Martin Short, è morta lunedì sera nella sua abitazione sulle colline di Hollywood. Aveva 42 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità, la donna si è tolta la vita sparandosi con un’arma da fuoco.

Gli agenti della polizia di Los Angeles e i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18.40. Una volta entrati nella casa, l’hanno trovata senza vita. Non risultano coinvolte altre persone.

In una nota diffusa dalla famiglia si parla di dolore profondo e di una perdita devastante. I familiari chiedono rispetto e riservatezza. Katherine viene ricordata come una persona capace di portare energia e serenità a chi le stava accanto.

Pur essendo figlia di uno dei volti più noti della comicità americana, aveva scelto di restare lontana dai riflettori. Negli anni aveva accompagnato il padre solo in poche occasioni pubbliche. Era la maggiore dei tre figli dell’attore.

Katherine collaborava con Bring Change To Mind, organizzazione non profit impegnata a combattere lo stigma legato ai disturbi mentali. L’ultima apparizione pubblica risale al gennaio 2020, quando era stata fotografata all’uscita del ristorante Craig’s a West Hollywood.

Per Short si tratta della seconda grave perdita in poche settimane. Di recente aveva ricordato pubblicamente l’amica di lunga data Catherine O’Hara, scomparsa il mese scorso. Restano in programma due spettacoli con Steve Martin, venerdì a Milwaukee e sabato a Minneapolis, ma al momento non è chiaro se andranno in scena.

Chi sta vivendo un momento di crisi può chiedere aiuto chiamando o scrivendo al 988, oppure visitando il sito 988lifeline.org.