Martin Short rompe il silenzio sulla morte della figlia Katherine: Ha lottato finché ha potuto

Martin Short racconta il suicidio della figlia Katherine dopo anni di disturbi mentali e cure. L’attore canadese ha parlato della lunga battaglia affrontata dalla 42enne, assistente sociale e psicoterapeuta.

A tre mesi dalla morte della figlia Katherine, Martin Short ha parlato pubblicamente del dolore vissuto dalla sua famiglia dopo il suicidio della donna, avvenuto lo scorso febbraio. L’attore e comico canadese, 76 anni, ha affrontato il tema durante un’intervista a CBS News Sunday Morning, raccontando gli anni segnati dalla malattia mentale della figlia.

Short ha spiegato che lui e i suoi familiari hanno cercato di comprendere quanto accaduto considerando i disturbi psichici come vere patologie, al pari delle malattie fisiche. L’attore ha ricordato anche la morte della moglie Nancy Dolman, scomparsa nel 2010 a causa di un tumore ovarico, accostando le due esperienze personali.

Nel corso dell’intervista, il comico ha raccontato che Katherine conviveva da tempo con problemi mentali molto gravi, tra cui il disturbo borderline di personalità. “Ha combattuto a lungo”, ha detto Short, spiegando che la figlia aveva cercato di affrontare la situazione fino a quando non è più riuscita a sostenere il peso della malattia.

Katherine Short lavorava come assistente sociale clinica autorizzata e collaborava con Amae Health, occupandosi di supporto psicologico e attività rivolte alle famiglie. Dopo gli studi in psicologia e gender studies alla New York University, aveva conseguito un master in assistenza sociale presso la University of Southern California.

L’attore aveva adottato Katherine insieme agli altri due figli, Oliver e Henry, durante il matrimonio con Nancy Dolman. Nelle sue parole resta il dolore per una perdita ancora recente, ma anche la volontà di parlare apertamente della salute mentale e delle conseguenze che può avere sulle famiglie coinvolte.