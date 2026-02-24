Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini insieme con Male necessario

Fedez e Marco Masini arrivano insieme a Sanremo 2026 con “Male necessario”, nati da una collaborazione nata sul palco un anno fa e diventata un sodalizio artistico che unisce generazioni e stili diversi.

Fedez e Marco Masini si presentano in coppia al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male necessario”. Dopo l’esibizione condivisa nella serata delle cover dell’anno precedente, i due hanno deciso di tornare all’Ariston con un progetto comune.

Per Fedez è la terza volta in gara. Nel 2021 aveva sfiorato la vittoria insieme a Francesca Michielin, mentre nel 2025 si era presentato con “Battito”. Masini, invece, ha calcato quel palco otto volte tra il 1990 e il 2020, vincendo due edizioni: tra le Nuove Proposte con “Disperato” e tra i Big con “L’uomo volante”.

Il rapper milanese, all’anagrafe Federico Lucia, è nato il 15 ottobre 1989. Cresciuto a Buccinasco, ha lasciato il liceo artistico prima del diploma per puntare tutto sulla musica. Il nome d’arte nasce per caso, da un file salvato da un amico durante una partita a basket.

Negli anni la sua popolarità è andata oltre la musica, complice anche la relazione con Chiara Ferragni. Durante la pandemia ha animato i social con dirette quotidiane e, insieme all’imprenditrice, ha promosso una raccolta fondi che ha contribuito alla realizzazione di una terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

Nel 2022 ha raccontato pubblicamente la malattia e l’intervento per un tumore al pancreas. Sul piano personale, dopo il matrimonio celebrato nel 2018 a Noto, la separazione è stata ufficializzata nel dicembre 2024. Nei mesi successivi è stato spesso fotografato con nuove frequentazioni, fino alla relazione resa pubblica nell’estate 2025 con Giulia Honegger.

Nel suo percorso artistico non sono mancate rotture con colleghi e collaboratori, da Rovazzi a J-Ax, fino a tensioni più recenti. A Sanremo 2025 aveva portato “Battito”, un brano autobiografico sulla depressione che ha diviso pubblico e critica.

Marco Masini è nato a Firenze il 18 settembre 1964. Ha iniziato a suonare da giovanissimo e negli anni Ottanta ha incontrato il produttore Giancarlo Bigazzi, passaggio decisivo per l’ingresso nel mondo discografico. Prima del successo ha lavorato anche dietro le quinte con artisti come Umberto Tozzi e Raf.

Il grande pubblico lo scopre nel 1990 con “Disperato”, che lo porta alla vittoria tra le Nuove Proposte. Negli anni successivi consolida il successo con album molto venduti, ma deve fare i conti con critiche e polemiche legate ai testi, giudicati troppo duri e pessimisti.

Nel 1993 risponde con “Vaffanculo”, mentre altri brani come “Bella stronza” e “Principessa” alimentano discussioni e censure. Dopo un periodo difficile tra fine anni Novanta e inizio Duemila, arriva lo stop nel 2001.

Il ritorno avviene nel 2003, ma è l’anno dopo che segna la svolta: con “L’uomo volante” conquista il Festival e rilancia la carriera. Da allora alterna musica e televisione, partecipando come giurato e coach in diversi programmi.

Riservato nella vita privata, Masini ha avuto una relazione nota con Aurora Nardozzi. Molto forte il legame con la madre, scomparsa quando lui era giovane, a cui ha dedicato anche un tatuaggio e alcune canzoni.

“Male necessario” nasce dall’incontro tra due percorsi diversi ma complementari. Il brano racconta fragilità, errori e resistenza, con uno sguardo diretto sulle difficoltà personali e sul bisogno di andare avanti nonostante tutto.