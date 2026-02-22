Fedez pronto per Sanremo 2026 con Marco Masini e il brano Male necessario

Fedez torna a Sanremo 2026 con Male necessario insieme a Marco Masini dopo un anno segnato da difficoltà personali e artistiche, nato anche dall’incontro sul palco dell’Ariston durante una serata cover che ha cambiato il suo percorso.

Fedez si prepara a salire di nuovo sul palco dell’Ariston e lo racconta ai suoi follower con poche parole, dirette: non sa cosa accadrà, ma aspetta quel momento con impazienza. Il ritorno a Sanremo 2026 segna per lui un passaggio importante, dopo un anno complesso che ha lasciato tracce profonde.

L’artista ripensa alla vigilia dell’ultima partecipazione, quando si aggrappava a una frase semplice per trovare equilibrio. In quei giorni tutto sembrava sfuggire al controllo, ma la musica e i testi restavano l’unico punto fermo. E, a suo dire, bastavano a tenere insieme tutto il resto.

Quella esperienza, iniziata tra difficoltà e incertezze, si è poi trasformata in qualcosa di molto più significativo. Fedez parla di un percorso che ha preso forma strada facendo, in cui anche i momenti più complicati hanno acquisito valore col tempo, diventando ricordi da conservare.

A distanza di un anno, il cantante torna al Festival con uno spirito diverso ma con la stessa consapevolezza. La nuova partecipazione nasce anche dall’incontro con Marco Masini, avvenuto durante una serata cover in cui i due avevano condiviso il palco. Da lì è nato un legame artistico che ha portato alla realizzazione del brano in gara.

La canzone, intitolata Male necessario, rappresenta per Fedez il punto di arrivo di quel percorso iniziato nel momento più difficile. La valigia è pronta, dice, e nella testa continua a tornare quella frase che lo accompagna da tempo. Il resto lo dirà il palco dell’Ariston.