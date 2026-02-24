Sanremo 2026, Max Pezzali sul palco galleggiante della Costa Toscana

Max Pezzali torna a Sanremo 2026 come ospite sul palco galleggiante Costa Toscana dopo il successo dei suoi concerti, con cinque esibizioni serali e collegamenti in diretta con l’Ariston.

Max Pezzali è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, dove anima il cosiddetto “Palco sul Mare” allestito sulla nave Costa Toscana, ormeggiata al largo della Liguria. Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, l’artista porta in scena una serie di live pensati per accompagnare le cinque serate della manifestazione.

Ogni sera la nave si collega in diretta con il Teatro Ariston, creando un filo continuo tra il palco principale e quello galleggiante. Il pubblico segue così uno spettacolo parallelo costruito sui brani più noti del repertorio di Pezzali, tra hit che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila.

Per il cantante pavese si tratta di un ritorno al festival. La prima partecipazione risale al 1995 con “Senza averti qui”, mentre nel 2011 è tornato in gara con “Il mio secondo tempo”. Questa volta il suo ruolo è diverso, più vicino a quello di ospite chiamato a intrattenere e a tenere alta l’energia del pubblico.

Nato a Pavia il 14 novembre 1967, Max Pezzali si avvicina alla musica durante gli anni del liceo, quando incontra Mauro Repetto. Insieme danno vita a un progetto destinato a diventare gli 883, gruppo che esplode nei primi anni Novanta dopo l’incontro con Claudio Cecchetto e la partecipazione al Festival di Castrocaro.

Brani come “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Sei un mito” e “Nord Sud Ovest Est” diventano rapidamente popolari, raccontando la quotidianità di una generazione. Nel 1994 Repetto lascia il duo e Pezzali prosegue come voce e autore principale, guidando il progetto verso nuovi album di successo.

Tra la metà degli anni Novanta e i primi Duemila arrivano dischi come “La donna il sogno & il grande incubo”, “La dura legge del gol!” e “Grazie mille”, fino alla raccolta “Gli anni”. Nel 2004 parte ufficialmente la carriera solista, che prosegue con diversi lavori e tournée.

Nel corso degli anni l’artista si divide tra musica e televisione, con esperienze come coach a “The Voice of Italy” e collaborazioni con colleghi come Nek e Francesco Renga. Nel 2020 pubblica “Qualcosa di nuovo”, mentre nel 2023 torna a duettare con Paola & Chiara.

Fuori dal palco, Pezzali coltiva passioni di lunga data: è tifoso dell’Inter, appassionato di moto Harley-Davidson e collezionista di fumetti, con oltre mille volumi. Elementi che spesso si riflettono anche nelle sue canzoni, mantenendo un legame diretto con le sue origini.