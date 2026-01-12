Sanremo 2026, Carlo Conti conferma Max Pezzali protagonista del palco

Carlo Conti torna a parlare di Sanremo 2026 e svela un nuovo dettaglio sul progetto musicale più atteso del Festival, confermando una scelta che punta su energia, nostalgia e partecipazione collettiva.

Durante l’edizione serale del Tg1 di lunedì 12 gennaio 2026, Carlo Conti ha aggiornato il pubblico su una delle novità più rilevanti del prossimo Festival di Sanremo, soffermandosi su un’area scenica ormai diventata simbolo della manifestazione.

Il conduttore ha ricordato la grande nave ancorata davanti alla città ligure, spazio che negli anni ha ospitato esibizioni di artisti diversi. Per l’edizione 2026, però, la formula cambia radicalmente: sul palco sul mare ci sarà un solo protagonista per tutte le serate.

Quel nome è Max Pezzali, scelto per accompagnare il Festival dall’inizio alla fine con la sua musica. Conti ha spiegato che ogni sera l’artista porterà sul palco energia, leggerezza e un clima di festa, trasformando quello spazio in un punto di riferimento fisso della kermesse.

Il progetto prevede cinque serate a tema, costruite attorno al repertorio del cantautore pavese. Le sue canzoni, diventate colonna sonora di più generazioni, saranno il filo conduttore di un racconto musicale pensato per coinvolgere pubblico di ogni età.

La scelta punta a dare continuità emotiva al Festival, creando un’atmosfera riconoscibile e capace di unire nostalgia e presente. Le hit di Pezzali, cantate da oltre trent’anni, continueranno così a risuonare sul palco del Festival di Sanremo 2026, in una veste rinnovata ma fedele al loro spirito originario.