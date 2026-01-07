Sanremo 2026: Max Pezzali protagonista ogni sera sulla nave del Festival

Sanremo 2026 annuncia Max Pezzali come presenza fissa sulla nave del Festival, che accompagnerà le cinque serate. La scelta, confermata da Carlo Conti, sottolinea l’importanza di questa novità nell’edizione del prossimo anno.

Sanremo 2026 accelera con il primo annuncio ufficiale della 76ª edizione: Max Pezzali sarà la presenza fissa delle cinque serate sulla nave del Festival, trasformando il “palco sul mare” in un appuntamento quotidiano.

A confermare la scelta è stato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, intervenendo nell’edizione delle 20 del Tg1: il cantautore pavese sarà il volto centrale di ciò che accadrà a bordo, con un progetto costruito per accompagnare l’intera settimana.

Il format prevede cinque serate a tema, pensate per dare a Sanremo un’atmosfera da grande festa: un percorso musicale che ruota attorno ai brani di Pezzali, diventati nel tempo un repertorio condiviso da più generazioni.

L’idea è valorizzare le canzoni che da trent’anni fanno da colonna sonora al pubblico, portandole in una cornice diversa dal palco principale e rendendo la nave un punto di riferimento serale dell’edizione 2026.