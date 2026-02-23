Inter-Bodo Glimt, le combinazioni per gli ottavi di Champions League
Inter sfida il Bodo Glimt per ribaltare il 3-1 dell’andata e passare agli ottavi di Champions League, dopo la sconfitta in Norvegia. A San Siro serve una rimonta netta, con almeno due gol di scarto per restare in corsa.
L’Inter si gioca tutto a San Siro contro il Bodo Glimt dopo il 3-1 subito all’andata in Norvegia. La squadra allenata da Chivu deve ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di Champions League e restare tra le migliori sedici d’Europa.
Per rimettere in equilibrio il confronto e portarlo ai supplementari, i nerazzurri devono vincere con almeno due gol di scarto. Risultati come 2-0, 3-1 o 4-2 permetterebbero di allungare la sfida oltre i tempi regolamentari.
Se invece l’Inter vuole chiudere i conti nei 90 minuti, servirà una vittoria più larga. Con la regola dei gol in trasferta ormai abolita, è necessario imporsi con tre reti di differenza: punteggi come 3-0, 4-1 o 5-2 garantirebbero la qualificazione diretta.
Ai nerazzurri non basta quindi vincere: serve segnare molto e mantenere la porta il più possibile inviolata per completare una rimonta che vale il passaggio del turno.