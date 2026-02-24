Sanremo 2026, Gaia protagonista al Suzuki Stage dopo il successo virale

Gaia torna a Sanremo 2026 come ospite al Suzuki Stage dopo il successo del brano Chiamo io, chiami tu, diventato virale sui social grazie alla coreografia condivisa online e ai video che hanno fatto il giro di TikTok.

Gaia è tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026 e si esibisce al Suzuki Stage in piazza Colombo. Un ritorno sulla scena dell’Ariston dopo la partecipazione in gara dell’anno precedente con il brano “Chiamo io, chiami tu”, che nelle ultime settimane è tornato a circolare con forza sui social.

Gaia Gozzi, classe 1997, è nata a Guastalla ma ha radici brasiliane da parte di madre. Il legame con quella cultura si riflette anche nella musica: canta e scrive in più lingue, tra cui portoghese, italiano, inglese e francese, mescolando influenze diverse senza seguire schemi rigidi.

La sua carriera prende slancio con X Factor 2016, dove arriva seconda, e si consolida con la vittoria ad Amici nel 2020. Un’edizione segnata dal lockdown: niente pubblico, studio vuoto e festeggiamenti ridotti al minimo. Un momento importante vissuto però in un clima irreale.

Nonostante il successo, Gaia ha raccontato di non aver mai seguito un percorso tradizionale nello studio del canto. Una sola lezione, poi la scelta di proseguire da autodidatta. Negli anni ha collaborato con diversi artisti, tra cui Carl Brave, Guè ed Ernia, fino al tormentone estivo “Sesso e Samba” del 2024 insieme a Tony Effe.

Nel 2023 ha anche prestato la voce al personaggio di Asha nel film Disney Wish, ampliando il suo percorso artistico. Parallelamente, non ha nascosto aspetti più personali, come una relazione passata difficile che le ha lasciato segni profondi.

Il brano “Chiamo io, chiami tu” ha trovato nuova vita su TikTok grazie alla coreografia diventata virale. Protagonista dei video anche il ballerino Carlos Diaz Gandia, che con i suoi suoni ritmati ha contribuito a trasformare il balletto in un meme condiviso migliaia di volte.

Negli ultimi mesi la cantante ha scelto di mostrarsi senza filtri anche nella vita privata. In televisione e sui social ha parlato apertamente di un problema di acne comparso improvvisamente, spiegando come lo stress e le emozioni incidano sul suo corpo. “Mi nascondevo dietro il trucco”, ha raccontato, “poi ho deciso di smettere”.