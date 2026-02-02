Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata dopo il successo di Sandokan

Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston nella serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo il successo televisivo di Sandokan. L’attore sarà tra gli ospiti più attesi della prima sera del Festival.

Dal set di Sandokan al Teatro Ariston. Can Yaman sarà tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco arriva alla kermesse dopo il riscontro ottenuto dalla nuova serie Rai dedicata alla Tigre della Malesia.

La fiction è andata in onda su Rai1 in quattro prime serate e ha visto Yaman nel ruolo del celebre pirata di Mompracem. Al suo fianco Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, con la regia affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

La presenza a Sanremo potrebbe diventare l’occasione per aggiornare il pubblico sul futuro della serie. La produzione starebbe infatti lavorando alla seconda stagione, con riprese previste tra la primavera e l’estate.

L’invito al Festival cade in un anno simbolico per il personaggio. Nel 2026 ricorrono i 50 anni dal primo Sandokan televisivo, interpretato da Kabir Bedi nello sceneggiato diretto da Sergio Sollima, trasmesso dalla Rai tra gennaio e febbraio del 1976.