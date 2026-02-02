Can Yaman a Sanremo 2026: co-conduttore della prima serata dopo il successo di Sandokan

Can Yaman approda al Festival di Sanremo 2026 dopo il successo televisivo di Sandokan. L’attore turco affiancherà Carlo Conti nella prima serata, in un’edizione che celebra anche un anniversario storico della fiction Rai.

Dalle avventure esotiche di Sandokan al palco più seguito della televisione italiana. Can Yaman sarà tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, chiamato a ricoprire il ruolo di co-conduttore accanto a Carlo Conti.

L’anticipazione, circolata nelle ultime ore, ha trovato una conferma indiretta sui social. Carlo Conti ha pubblicato su Instagram un’immagine ironica che lo ritrae nei panni di una “tigre”, accompagnata da una breve scritta allusiva e dalla colonna sonora della serie, lasciando pochi dubbi sull’identità dell’ospite.

Yaman arriva all’Ariston forte dei risultati ottenuti con Sandokan, la produzione Rai trasmessa su Rai1 in quattro prime serate. Nella serie l’attore ha vestito i panni della Tigre della Malesia, affiancato da Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez, sotto la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Il progetto ha riportato al centro dell’attenzione uno dei personaggi più celebri della narrativa d’avventura, aggiornandolo per il pubblico contemporaneo e ottenendo ascolti rilevanti. Un successo che ha spinto la produzione a lavorare già alla seconda stagione, attualmente in fase di preparazione.

Le nuove riprese dovrebbero partire tra la primavera e l’estate, e la presenza di Yaman a Sanremo potrebbe diventare anche un’occasione per fornire aggiornamenti sul proseguimento della serie.

L’invito al Festival cade in un anno simbolico per la televisione italiana. Il 2026 segna infatti i 50 anni dal primo Sandokan, lo sceneggiato trasmesso dalla Rai tra gennaio e febbraio del 1976, interpretato da Kabir Bedi e diretto da Sergio Sollima.

Quel titolo è rimasto un riferimento assoluto per generazioni di spettatori. La partecipazione di Yaman al Festival rafforza il legame tra passato e presente della fiction Rai, portando sul palco dell’Ariston uno dei volti più riconoscibili della nuova serialità televisiva.