Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con la mano fasciata dopo un incidente in casa

Tommaso Paradiso si presenta a Sanremo 2026 con la mano sinistra fasciata dopo un incidente domestico causato da un oggetto della figlia Anna. Il cantante ha raccontato di essersi ferito contro un vetro durante la notte.

Tommaso Paradiso ha emozionato il pubblico dell’Ariston con "I Romantici", una ballata intensa dedicata alla figlia Anna. Durante l’esibizione, però, non è passato inosservato un dettaglio: la mano sinistra del cantante era completamente fasciata.

A chiarire l’accaduto è stato lo stesso artista, che a Sanremo ha raccontato ai giornalisti cosa gli è successo. Alla base della fasciatura c’è un incidente domestico avvenuto di notte, tra le mura di casa.

Leggi anche: Tommaso Paradiso a Sanremo 2026, debutto con I romantici dopo anni lontano dal Festival Tommaso Paradiso debutta a Sanremo 2026 con I romantici dopo anni di rifiuti per scelta personale.

Paradiso ha spiegato di essere inciampato al buio su un oggetto appartenente alla figlia. Nel tentativo di reggersi, ha appoggiato la mano su una superficie in vetro, che si è rotta provocandogli una ferita profonda.

Il taglio è stato serio e ha richiesto un intervento immediato: la mano è stata ricucita sia internamente che esternamente. Nonostante l’infortunio, il cantante ha scelto di non rinunciare alla sua esibizione sul palco dell’Ariston.