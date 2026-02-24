Tommaso Paradiso a Sanremo 2026, debutto con I romantici dopo anni lontano dal Festival

Tommaso Paradiso debutta a Sanremo 2026 con I romantici dopo anni di rifiuti per scelta personale. Il cantante romano, ex leader dei Thegiornalisti, torna sul palco con una ballata dedicata alla figlia nata nel 2025.

Tommaso Paradiso entra per la prima volta tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore romano gareggia con “I romantici”, un brano che segna il suo esordio ufficiale nella competizione dopo anni di distanza volontaria dalla kermesse.

Nato a Roma il 25 giugno 1983 e cresciuto nel quartiere Prati, Paradiso ha seguito studi classici fino alla laurea in filosofia. Parallelamente ha coltivato la musica, che è diventata presto la sua strada principale.

La svolta arriva nel 2009 con la nascita dei Thegiornalisti, fondati insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera. Il gruppo si fa conoscere con “Vol. 1” nel 2011 e consolida il successo con album come “Fuoricampo”, “Completamente Sold Out” e “Love”.

Tra il 2016 e il 2017 arrivano i singoli che li portano al grande pubblico, da “Riccione” a “Pamplona” con Fabri Fibra. Paradiso firma anche diversi successi per altri artisti e collabora con nomi importanti della scena italiana.

Nel 2019 la band si scioglie. Una rottura netta, nata da contrasti interni e dall’ingresso di nuove dinamiche che, secondo il cantante, hanno compromesso l’equilibrio del gruppo.

Dopo la fine dei Thegiornalisti, Paradiso avvia la carriera solista con “Non avere paura” e prosegue pubblicando nuovi brani. Nel 2025 torna sul palco con una tournée nei palasport prevista per la primavera 2026.

Sul piano personale, è legato dal 2017 a Carolina Sansoni, imprenditrice. I due vivono a Roma e nel 2025 è nata la loro figlia, Anna, evento che ha influenzato anche il nuovo lavoro musicale.

Proprio alla figlia è dedicata “I romantici”, una ballata contemporanea che racconta il rapporto tra genitori e figli e il desiderio di interrompere distanze emotive tramandate nel tempo.

Fino a pochi anni fa Paradiso escludeva la partecipazione in gara al Festival. Nel 2022 aveva dichiarato che non avrebbe mai preso parte a una competizione canora. Una posizione poi cambiata, fino alla decisione di salire sul palco dell’Ariston nel 2026.