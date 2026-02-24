Sanremo 2026, Tiziano Ferro ospite per i 25 anni di Xdono

Tiziano Ferro torna a Sanremo 2026 per festeggiare i 25 anni di Xdono, mai eseguita all’Ariston. Il cantante sarà ospite della prima serata e porterà uno show ritmato con brani energici e arrangiamenti nuovi.

Tiziano Ferro sarà tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma il 24 febbraio. Il ritorno nasce dal desiderio di celebrare i 25 anni di “Xdono”, il brano che lo ha lanciato e che, sorprendentemente, non ha mai eseguito sul palco dell’Ariston.

L’artista ha spiegato di voler costruire un’esibizione diversa dal solito, puntando su pezzi veloci e sonorità più ritmate. In scaletta ci sarà anche “Sono un grande”, ma il centro dello spettacolo resta “Xdono”. Niente sequenze confuse di brani: l’idea è proporre uno show compatto, con energia e arrangiamenti moderni.

Leggi anche: Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti L’annuncio è arrivato via social e ha acceso l’attesa per la serata inaugurale del Festival.

Ferro vuole mettere in luce anche il lato più dinamico del suo repertorio, spesso oscurato dalle ballate che lo hanno reso celebre. Per l’occasione sta selezionando canzoni capaci di coinvolgere il pubblico con ritmo e immediatezza, trasformando l’Ariston in una sorta di pista da ballo.

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro cresce in una famiglia semplice e si avvicina alla musica da bambino. A cinque anni riceve una tastiera e inizia a comporre i primi brani. Durante l’adolescenza affronta difficoltà personali, trovando nella musica uno spazio in cui esprimersi e crescere.

Dopo gli studi e le prime esperienze musicali, entra nel Big Soul Mama Gospel Choir, affinando tecnica e presenza scenica. Il debutto discografico arriva nel 2001 con “Rosso Relativo”, trainato proprio da “Xdono”, che ottiene subito successo anche all’estero.

Negli anni successivi pubblica album che consolidano la sua carriera, da “111” a “Nessuno è solo”, fino a “Alla mia età” e “L’amore è una cosa semplice”. Dopo un periodo all’estero, sceglie Milano come base e continua a produrre nuova musica, tra cui “Accetto miracoli” e “Il mondo è nostro”.

Nel corso del tempo collabora con artisti italiani e internazionali come Mary J. Blige, Giusy Ferreri, Marracash ed Elodie. Parallelamente intraprende anche la carriera di scrittore, pubblicando libri e un romanzo.

Sul piano personale, nel 2010 parla apertamente del proprio orientamento. Nel 2019 si sposa con Victor Allen a Los Angeles; dalla loro unione nascono due figli. La relazione si interrompe nel 2023, con il divorzio ufficializzato l’anno successivo.